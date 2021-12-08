Бочкарёв: Цифровизация в строительстве помогла ускорить запуск нового участка БКЛ
Применение цифровых моделей объектов ускорило запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в столичном метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, цифровизация в системе координации при строительстве помогает выявлять возникающие проблемы и своевременно их решать. Бочкарёв добавил, что цифровая система позволяет оптимизировать использование трудовых ресурсов.
«Это помогло сократить трудозатраты на каждую станцию пускового участка и соблюсти сроки выполнения работ в период пандемии, когда подрядчики были ограничены в возможности привлекать рабочих», – рассказал он.
По словам генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций метро Москвы, генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, разработки компании позволяют специалистам из разных подразделений работать фактически в одном файле. Это связано с тем, что они получают доступ ко всей документации и могут планировать свою работу с учетом особенностей объекта.
7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы запустили движение поездов на новых станциях БКЛ в столичном метро.
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