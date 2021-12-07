Бочкарев: Новый участок БКЛ связан пересадками с семью линиями метро

Новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД) и семью другими линиями метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Седьмой переход – со станции Большого кольца «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии – находится в стадии строительства», – отметил Бочкарев.

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По его словам, в крупный пересадочный узел объединена станция БКЛ «Кунцевская» вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, платформой МЦД-1 и остановками наземного городского общественного транспорта.

Генеральный директор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на станции «Каховская» появится дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По его словам, переход на одноименную железнодорожную платформу будущего МЦД-4 осуществляется со станции «Аминьевская». Гендиректор добавил, что пассажиры БКЛ с «Мичуринского проспекта» могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии.

«Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки», – заключил Кравцов.

Длина Большой кольцевой линии метро составит более 70 километров.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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