Бочкарев: Новый участок БКЛ связан пересадками с семью линиями метро

По его словам, в крупный пересадочный узел объединена станция БКЛ «Кунцевская» вместе с одноименными станциями Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, платформой МЦД-1 и остановками наземного городского общественного транспорта.

Генеральный директор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что на станции «Каховская» появится дополнительная пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По его словам, переход на одноименную железнодорожную платформу будущего МЦД-4 осуществляется со станции «Аминьевская». Гендиректор добавил, что пассажиры БКЛ с «Мичуринского проспекта» могут пересесть на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии.

«Пересадка связывает станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой и Сокольнической линий. На станции «Воронцовская» БКЛ работает переход на станцию «Калужская» оранжевой ветки», – заключил Кравцов.

Длина Большой кольцевой линии метро составит более 70 километров.

