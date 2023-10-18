Бочкарёв: Реконструкция путепровода Текстильщики-1 завершится до конца года
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что реконструкцию участка путепровода Текстильщики-1 планируется завершить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, В настоящее время рабочие выполняют устройство деформационных швов и окраску бетонных поверхностей под эстакадами.
«Реализация объекта улучшит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом», - отметил он.
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, после устройства деформационных швов выполнены работы по устройству защитного ограждения.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко указал, что благодаря небольшим соединениям становится возможной оптимизация маршрутов наземного общественного транспорта, ускорение подъезда и разгрузка магистральных улиц.
Ранее Бочкарёв заявил, что две набережные в центре российской столицы - Пресненскую и Тараса Шевченко - свяжет новый пешеходный мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru