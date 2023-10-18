Бочкарёв: Реконструкция путепровода Текстильщики-1 завершится до конца года

По его словам, В настоящее время рабочие выполняют устройство деформационных швов и окраску бетонных поверхностей под эстакадами.

«Реализация объекта улучшит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом», - отметил он.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, после устройства деформационных швов выполнены работы по устройству защитного ограждения.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко указал, что благодаря небольшим соединениям становится возможной оптимизация маршрутов наземного общественного транспорта, ускорение подъезда и разгрузка магистральных улиц.

Ранее Бочкарёв заявил, что две набережные в центре российской столицы - Пресненскую и Тараса Шевченко - свяжет новый пешеходный мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

