Бочкарев: В Москве ведется проектирование участка дублера Люблинской улицы
Продолжается проектирование участка дублера Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения с Московским скоростным диаметром (МСД), его протяженность составит свыше 13 километров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что протяженность участка составит 13,3 километра, в том числе будут возведены две эстакады, четыре надземных пешеходных перехода и три путепровода. По словам Бочкарева, новая магистраль решит проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промышленной зоны «ЗИЛ».
Так, начать строительство планируется до конца текущего года. Кроме того, заммэра рассказал, что шестиполосная магистраль также разгрузит Волгоградский проспект и проспект Андропова. При этом дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД. Бочкарев подчеркнул, что проект увеличит пропускную способность одного из самых загруженных мест в ЮВАО.
Таким образом, всего в рамках новой трассы запланировано возведение 17,3 километра дорог, 4 километра уже открыли в составе развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и МСД. В частности, построена эстакада основного хода протяженностью 1,3 километра, а также четыре эстакады со съездами.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин открыл развязку на пересечении строящегося дублера Люблинской улицы и Южного участка МСД. Она позволила улучшить транспортную доступность пяти районов города, в которых проживает более 780 тысяч человек.
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