Бочкарёв: Новый ФОК в районе Зябликово готов на 45%

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Акварис» с двумя бассейнами, который возводят в районе Зябликово на юге Москвы, готов на 45%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

ФОК с бассейном построят в столичном районе Зябликово

«Готовность объекта составляет 45%», – заявил Андрей Бочкарёв.

По его данным, уже устроена кровля, завершается наружное остекление. Наружние и внутренние инженерные коммуникации выполнены на 65% и 40 % соответственно.

Андрей Бочкарёв уточнил, что основные строительно-монтажные работы планируеется заверщить в третьем квартале 2024 года.

ФОК расположен на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда. На площади более 4 тыс. кв.м. предусмотрены два бассейна, тренажерный зал и необходимые медицинские, технические и административные помещения. Более 100 человек в сутки смогут посещать физкультурный комплекс.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоФизкультураСпортМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры