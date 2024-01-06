Бочкарёв: Новый ФОК в районе Зябликово готов на 45%
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Акварис» с двумя бассейнами, который возводят в районе Зябликово на юге Москвы, готов на 45%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Готовность объекта составляет 45%», – заявил Андрей Бочкарёв.
По его данным, уже устроена кровля, завершается наружное остекление. Наружние и внутренние инженерные коммуникации выполнены на 65% и 40 % соответственно.
Андрей Бочкарёв уточнил, что основные строительно-монтажные работы планируеется заверщить в третьем квартале 2024 года.
ФОК расположен на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда. На площади более 4 тыс. кв.м. предусмотрены два бассейна, тренажерный зал и необходимые медицинские, технические и административные помещения. Более 100 человек в сутки смогут посещать физкультурный комплекс.
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