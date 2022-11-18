ФОК с бассейном построят в столичном районе Зябликово
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в столичном районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, строительство будет полностью завершено в начале 2024 года.
«Сейчас на участке строительства возводится подпорная стена, ее готовность составляет 40%, строители также приступили к устройству песчаного основания будущего фундамента здания», - рассказал глава департамента.
Общая площадь комплекса составит более 4 тыс. кв. метров.
В спортивном комплексе появится бассейн с площадью зеркала воды 25х16 метров и бассейн для обучения детей плаванию размерами 10х6 метров. Также в рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала и буфета для посетителей. В здании появится медицинский блок, служебно-бытовые и административные помещения для персонала
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