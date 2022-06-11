Бочкарёв: на станции «Печатники» БКЛ началась облицовка платформы

На станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) началась архитектурная отделка. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, специалисты приступили к работам непосредственно на платформе.

«На станции продолжаются монтаж инженерных систем и отделка технических помещений. Также ведутся архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне. На платформе началась укладка пола гранитом и облицовка стен и потолка алюминиевыми панелями», – сообщил Бочкарёв.

Также заммэра напомнил, что станция БКЛ «Печатники» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который объединит её с новой станцией МЦД-2 и действующей станцией Люблинско-Дмитровской линии.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, одним из художественных решений оформления новой станции станет сочетание черного и белого цветов. В основу архитектурного решения положен образ первой заглавной буквы названия «Печатники».

«Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, будут представлять собой композицию из двух букв «П». Они будут выполнены из мрамора черного цвета. В торцах станции появятся композиции из перевернутых букв «П», которые будут также служить скамейками для пассажиров», – поделился секретом Кравцов.

Восточный участок БКЛ метро готов почти на 80 процентов

Глава инжинирингового холдинга также рассказал, что строительство станции проходит в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости к действующей станции Люблинско-Дмитровской линии.

В состав восточного участка БКЛ метро, помимо «Печатников», входят станции «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики». Его протяженность составляет около 11 км. После открытия, новый отрезок метро свяжет несколько районов юго-восток Москвы.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосковское МетроАндрей Бочаров
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