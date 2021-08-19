Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей
На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтировать декоративные элементы на путевых стенах. Рисунки на декоративных панелях будут посвящены первым строителям метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Строительство первой очереди метрополитена – это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов», – отметил Андрей Бочкарев.
На станции будет уложено 327 декоративных панелей общей площадью 490 квадратных метров. При этом Бочкарев отметил, что отделочные работы уже выполнены на 50%.
Особенность новой станции в том, что она будет первой, посвященной метростроителям. Примечательно, что в октябре этого года «Мосметрострою» исполнится 90 лет. Как рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, монтаж художественных элементов на этой станции планируется завершить осенью этого года.
«Тот архитектурный облик, который примет новая станция «Сокольники» станет данью уважения к первостроителям», – подчеркнул Жуков.
Он также отметил, что на станции уже завершена выкладка гранитных полов.
Сейчас помимо установки декоративных панелей на станции ведутся работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также идет установка эскалаторов.
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