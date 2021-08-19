Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей

На станции будет уложено 327 декоративных панелей общей площадью 490 квадратных метров. При этом Бочкарев отметил, что отделочные работы уже выполнены на 50%.

Особенность новой станции в том, что она будет первой, посвященной метростроителям. Примечательно, что в октябре этого года «Мосметрострою» исполнится 90 лет. Как рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, монтаж художественных элементов на этой станции планируется завершить осенью этого года.

«Тот архитектурный облик, который примет новая станция «Сокольники» станет данью уважения к первостроителям», – подчеркнул Жуков.

Он также отметил, что на станции уже завершена выкладка гранитных полов.

Сейчас помимо установки декоративных панелей на станции ведутся работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также идет установка эскалаторов.

