Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы

В столичном районе Новогиреево завершены работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Здание кинотеатра «Киргизия» расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тысяч квадратных метров. Его открытие ожидается в первом полугодии это года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после его дооснащения технологическим оборудованием», - рассказал глава столичного Стройкомплекса.

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Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, реконструированное здание кинотеатра «Киргизия» превратится в многофункциональный семейный досуговый центр шаговой доступности и станет комфортным общественным пространством и точкой притяжения.

«В составе объекта предусмотрен не только кино-комплекс с шестью залами на 342 зрительских места. Здесь будут открыты супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий. Под зданием обустроена автостоянка», - отметил Лёвкин.

Как напоминает официальный сайт мэра Москвы, программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора. Старые здания превращаются в многофункциональные районные центры с широким набором сервисов.

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