Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы
В столичном районе Новогиреево завершены работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
«Здание кинотеатра «Киргизия» расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тысяч квадратных метров. Его открытие ожидается в первом полугодии это года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после его дооснащения технологическим оборудованием», - рассказал глава столичного Стройкомплекса.
Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, реконструированное здание кинотеатра «Киргизия» превратится в многофункциональный семейный досуговый центр шаговой доступности и станет комфортным общественным пространством и точкой притяжения.
«В составе объекта предусмотрен не только кино-комплекс с шестью залами на 342 зрительских места. Здесь будут открыты супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий. Под зданием обустроена автостоянка», - отметил Лёвкин.
Как напоминает официальный сайт мэра Москвы, программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора. Старые здания превращаются в многофункциональные районные центры с широким набором сервисов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Китай введет ответные санкции против ряда американских чиновников
- В Словакии допустили покупку российского газа за рубли
- Комик Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом на «Оскаре»
- Российская армия уничтожила базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве
- Росгвардия задержала под Киевом высокопоставленного сотрудника СБУ
- Мисуркин ушел из отряда космонавтов «Роскосмоса»
- В Германии возмутились планам по сокращению производства мяса в стране
- В МВФ заявили о возможном ослаблении влияния доллара из-за антироссийских санкций
- В Госдуме назвали сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России
- Посольство Словении в Киеве лишили флага из-за его сходства с триколором РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru