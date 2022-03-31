Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы

В столичном районе Новогиреево завершены работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Здание кинотеатра «Киргизия» расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тысяч квадратных метров. Его открытие ожидается в первом полугодии это года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после его дооснащения технологическим оборудованием», - рассказал глава столичного Стройкомплекса.