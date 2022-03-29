Бочкарев: Тоннель между «Пыхтино» и «Внуково» пройден почти на 40%
Проходка левого перегонного тоннеля между станциями Солнцевской линии метро «Пыхтино» и «Внуково» выполнена на 40%. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Стартовавший в середине января шестиметровый тоннелепроходческий щит "Роза" уже прошел более 385 метров километрового тоннеля», - добавил заммэра.
По его словам, перегон также включает метромост длиной 460 метров. Он будет двенадцатым метромостом в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого через Москву-реку.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая готовность метромоста через реку Ликова уже составляет более 80%.
«Завершилась работа по укладке виброгасящих защитных матов и балластного слоя из щебня. Сейчас проводится подготовка к работам по монтажу металлоконструкций покрытия моста и укладке верхнего строения пути», - сообщил он.
Кравцов напомнил, что до этого уже была завершена проходка двух перегонных тоннелей между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» длиной более двух километров. Он отметил, что сейчас в монтажной камере за метромостом ведется сборка тоннелепроходческого комплекса «Наталья». По его словам, монтаж участка выполнен на три четверти.
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