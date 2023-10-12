Бочкарев: В Москве специалистов-строителей обучат «цифровым» компетенциям
Строительные ВУЗы и IT-компании Москвы обучают специалистов в области строительства «цифровым компетенциям». Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в ближайшем будущем все объекты будут проектировать с помощью цифровых информационных моделей, и специалистов нужно обучать уже сейчас.
Также столичные власти планируют обучить необходимым навыкам работы в цифровой среде около тысячи специалистов ежегодно.
В планах на следующий год также сформировать программы с упором на цифровые компетенции руководителей строительных объектов и специалистов организации строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru