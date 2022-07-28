Бочкарев: В Москве с 2011 года построено 14 новых футбольных полей

По его словам, с 2011 года в разных районах столицы было построено 14 футбольных полей.

«Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР №94 «Рублево», - уточнил он.



Глава Стройкомплекса также напомнил про профессиональное футбольное поле с подогревом в Ясенево, и реконструкцию стадиона «Москвич» в районе Текстильщики.

Бочкарев добавил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство еще двух объектов общей площадью около 10 тысяч кв. м.

Ранее Бочкарев заявил, что работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» должны начаться в августе 2022 года, сообщает RT.

