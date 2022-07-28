Бочкарев: В Москве с 2011 года построено 14 новых футбольных полей

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что развитие спортивной инфраструктуры является для городских властей «важным направлением», сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин осмотрел новый спорткомплекс «Чкалов Арена» в СЗАО

По его словам, с 2011 года в разных районах столицы было построено 14 футбольных полей.

«Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР №94 «Рублево», - уточнил он.

Глава Стройкомплекса также напомнил про профессиональное футбольное поле с подогревом в Ясенево, и реконструкцию стадиона «Москвич» в районе Текстильщики.

Бочкарев добавил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство еще двух объектов общей площадью около 10 тысяч кв. м.

Ранее Бочкарев заявил, что работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» должны начаться в августе 2022 года, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:СпортМоскваФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры