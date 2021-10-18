Собянин осмотрел новый спорткомплекс «Чкалов Арена» в СЗАО
Мэр российской столицы Сергей Собянин побывал в только что построенном многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена» на ул. Летная в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы.
Объект возведён за счет частных инвесторов во взаимодействии с городскими властями. «Когда награждали олимпийских чемпионок, говорили о том, что в Москве нет специализированного зала для фехтования. Вот так срослось одновременно, что, действительно, зал получился, появился, и появился высокого качества», - заметил градоначальник.
«Чкалов Арена» включает в себя разные виды спорта - плавание, фехтование, гимнастика, фигурное катание, хоккей. Комплекс построен на территории бывшего Тушинского аэродрома. Там уже возведен самый крупный в мегаполисе бизнес-парк «Ростех-Сити», строится жильё, детские сады, школы, другие социальные и общественные объекты. Общий фонд застройки нового района превысит два миллиона квадратных метров недвижимости.
Кроме того, проект комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома предусматривает создание городских парков и общественных пространств на набережной Москвы-реки. Работы планируется завершить к 2032 году.
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