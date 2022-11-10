Бочкарев: В Москве пройдет выставка, посвященная станциям Большой кольцевой линии
В Москве 15 ноября откроется выставка «Развитие сети метро. Большая кольцевая линия». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Выставка пройдет на Чистопрудном бульваре, посетители увидят 31 фотографию – именно столько станций насчитывает БКЛ, граждане смогут оценить масштаб работы и архитектурные особенности новых станций.
По словам Бочкарева, новые станции позволят пассажирам выбирать более удобные маршруты, сокращая время в пути, а также разгрузят другие ветки.
«Все прилегающие к станциям БКЛ территории благоустраиваются, жители города получат новые комфортные общественные пространства», - отметил он.
Выставка продлится до 28 ноября.
Ранее Бочкарев заявил, что территории в зоне влияния Большой кольцевой линии (БКЛ) метро получат дополнительный стимул развития после запуска движения.
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