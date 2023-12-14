Бочкарев: В Москве начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД

В Москве строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. О ходе строительства рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в закрытой части одного из тоннелей уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь.

Так, общая готовность первого тоннеля, длина которого 102,5 метра, достигла 70%.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, общая длина участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» составляет 11 км. Помимо тоннелей на отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, надземные и подземный пешеходный переход.

Готовность правоповоротного съезда с МСД на Каширское шоссе составила более 20%

Ранее сообщалось, что подрядчик заканчивает работы на съезде в сторону области на Нижегородскую улицу в рамках строительства второго участка южного направления Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что объект уже готов почти на 100%.

Как отметил глава департамента, в результате открытия второго участка южного направления МСД будет снижена нагрузка на ТТК, увеличена пропускная способность Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов, а также Нижегородской улицы. Улучшится транспортная доступность районов Печатники, Нижегородский и Южнопортовый.

В целом, проект предполагает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 5,3 километра. Среди важных объектов – новый путепровод через Курское направление МЖД, два отдельных подземных пешеходных перехода в конце Нижегородской улицы. Также будут переложены инженерные коммуникации (16 км).

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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