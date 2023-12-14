Бочкарев: В Москве начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД
В Москве строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. О ходе строительства рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в закрытой части одного из тоннелей уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь.
Так, общая готовность первого тоннеля, длина которого 102,5 метра, достигла 70%.
Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, общая длина участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» составляет 11 км. Помимо тоннелей на отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, надземные и подземный пешеходный переход.
Ранее сообщалось, что подрядчик заканчивает работы на съезде в сторону области на Нижегородскую улицу в рамках строительства второго участка южного направления Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что объект уже готов почти на 100%.
Как отметил глава департамента, в результате открытия второго участка южного направления МСД будет снижена нагрузка на ТТК, увеличена пропускная способность Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов, а также Нижегородской улицы. Улучшится транспортная доступность районов Печатники, Нижегородский и Южнопортовый.
В целом, проект предполагает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 5,3 километра. Среди важных объектов – новый путепровод через Курское направление МЖД, два отдельных подземных пешеходных перехода в конце Нижегородской улицы. Также будут переложены инженерные коммуникации (16 км).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев
- Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»
- СМИ: В iOS 17.3 появилась продвинутая защита iPhone от кражи
- Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером Yeezy
- Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии
- Опрос: Россияне хотят получать в 2024 году зарплату в размере более 120 тысяч рублей
- СМИ: В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте
- СМИ: Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки для россиян
- СМИ: Власти в Израиле подтвердили гибель еще двух заложников ХАМАС
- Маск: Запад заставил ВСУ атаковать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru