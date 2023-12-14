Бочкарев: В Москве начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД

В Москве строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. О ходе строительства рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в закрытой части одного из тоннелей уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь.

Так, общая готовность первого тоннеля, длина которого 102,5 метра, достигла 70%.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, общая длина участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» составляет 11 км. Помимо тоннелей на отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, надземные и подземный пешеходный переход.