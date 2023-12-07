Готовность правоповоротного съезда с МСД на Каширское шоссе составила более 20%

Возведение правоповоротного съезда на Каширское шоссе, который должен стать завершающим этапом развития шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), выполнено более чем на 20%. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство эстакады было начато год назад в рамках возведения многоуровневой развязки. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит прямой съезд на Каширское шоссе в сторону области. Открыть движение планируется в мае 2024 года, заявил Загрутдинов.

Длина строящейся эстакады превысит 300 метров, возводимых дорог — 1,7 км. Также запланирована реконструкция пешеходного перехода близ дома адресу: Каширское шоссе, 57. Кроме того, строители выполнят благоустройство территории.

Сейчас строители ведут буровые работы по монтажу буронабивных свай, укрупняют металлоконструкции пролетного строения съезда в сторону МКАД, монолитного преднапряженного железобетонного пролетного строения и подпорных стен. Также выполняются переустройство и прокладка инженерных сетей.

Ранее, добавил Загрутдинов, на основном ходу МСД открыли движение в черте МКАД. Руководитель департамента назвал МСД крупнейшим инфраструктурным проектом последнего времени, реализуемым по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Его реализация обеспечит появление бессветофорной трассы, которая существенно улучшит связность округов и районов Москвы.

