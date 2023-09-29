Бочкарев рассказал о прогрессе в развитии новых проектов московского метро
На сегодняшний день при проектировании и строительстве московского метро активно применяются цифровые технологии, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.
Он назвал их важной частью процесса развития строящихся объектов. В частности, с помощью трехмерных моделей проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ.
«Информационное моделирование позволяет проводить так называемое «виртуальное строительство», чтобы избежать коллизий, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта», - сказал Бочкарев.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов заявил, что на сегодняшний день созданием информационной 3D-модели здания внедрение цифровых технологий не ограничивается.
«Проектировщики и строители работают в сфере общих данных, которую можно назвать ядром технологии информационного моделирования. Так, прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублёво-Архангельской линии», - сказал Кравцов.
В этом году «Мосинжпроект» отмечает 65-летие. С 2011 года построил и ввел в эксплуатацию в Москве 70 станций, свыше 150 километров путей и 11 электродепо.
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