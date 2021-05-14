Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в столице будет создана уникальная линия метро, которой нет ни в одной стране мира, сообщает пресс-служба московской мэрии.
Накануне дня рождения Московского метрополитена, который отмечается 15 мая, градоначальник дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.
«Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково». В мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придёт в аэропорт Внуково», - сказал Сергей Собянин.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что продлить Калининско-Солнцевскую линию метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково решили в 2017 году, непосредственно строительство нового участка стартовало в октябре 2019 года.
Кроме того, в честь праздника Собянин вручил награды города выдающимся метростроителям и сотрудникам метро. Он отметил, что за последнее десятилетие была построена половину того, что было построено за предыдущие 76 лет.
Мэр добавил, что в Москве был серьёзно заменён подвижной состав метро, обновление которого к 2024 году сделает московское метро самым молодым в Европе и Америке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию оборота гражданского оружия
- Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной
- Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране
- В Госдуму внесен проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 миллиона рублей
- Более 150 детей погибли с начала года на российских дорогах
- Кабмин позволит регионам брать кредиты без погашения займов 2020 года
- Соцопрос: Россияне заявили о росте цен на продукты и услуги
- Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка
- Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru