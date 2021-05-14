Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в столице будет создана уникальная линия метро, которой нет ни в одной стране мира, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Накануне дня рождения Московского метрополитена, который отмечается 15 мая, градоначальник дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.

«Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково». В мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придёт в аэропорт Внуково», - сказал Сергей Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что продлить Калининско-Солнцевскую линию метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково решили в 2017 году, непосредственно строительство нового участка стартовало в октябре 2019 года.

Кроме того, в честь праздника Собянин вручил награды города выдающимся метростроителям и сотрудникам метро. Он отметил, что за последнее десятилетие была построена половину того, что было построено за предыдущие 76 лет.

Мэр добавил, что в Москве был серьёзно заменён подвижной состав метро, обновление которого к 2024 году сделает московское метро самым молодым в Европе и Америке.

