Бочкарев: При реконструкции станции «Варшавская» БКЛ метро добавлены новые декоративные элементы

При реконструкции станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сохранен ее привычный архитектурный облик, также добавлены новые декоративные элементы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, на всем платформенном участке обновлены материалы отделки, но максимально сохранен прежний художественный облик станции.

«Пол уложен плитами из светло-серого гранита Шимановский, путевые стены облицованы белым Саянским мрамором, а колонны – темным Габбро», - добавил он.