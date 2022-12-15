Бочкарев: При реконструкции станции «Варшавская» БКЛ метро добавлены новые декоративные элементы
При реконструкции станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сохранен ее привычный архитектурный облик, также добавлены новые декоративные элементы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Так, на всем платформенном участке обновлены материалы отделки, но максимально сохранен прежний художественный облик станции.
«Пол уложен плитами из светло-серого гранита Шимановский, путевые стены облицованы белым Саянским мрамором, а колонны – темным Габбро», - добавил он.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов также сообщил, что на путевые стены после реставрации вернулись четыре декоративных чеканных панно с изображениями города Варшавы, которые были впервые установлены к открытию станции в 1969 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро. В ходе реконструкции станции «Варшавская» и «Каширская» получили современное противопожарное оборудование и системы дымоудаления, включая безопасные зоны для маломобильных пассажиров.
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