Противопожарная система обновлена на запущенных станциях южного участка БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро. В ходе реконструкции станции «Варшавская» и «Каширская» получили современное противопожарное оборудование и системы дымоудаления, включая безопасные зоны для маломобильных пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Противопожарные зоны для маломобильных групп населения, представляют собой стеклянные конструкции с металлическими каркасами, в которых в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться пассажиры, и туда будет подан свежий воздух», - пояснил Бочкарёв.

На «Варшавской» оборудовано две такие зоны, также на платформе установлены 16 колонн дымоудаления, которые вытягивают дым со станции через подплатформенные каналы в вентиляционную шахту. На «Каширской» противопожарная система имеет свои особенности, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро.

В ходе работ станция «Каширская» продолжала принимать пассажиров Замоскворецкой линии, что не позволило изменить конструкцию платформ. Здесь дым удаляется через четыре вентиляционных короба – они расположены над путями БКЛ. В составе станции два зала и две платформы, поэтому безопасных зон для маломобильных групп населения четыре – возле каждого выхода.

Как подчеркнул Юрий Кравцов, особое внимание уделено противопожарной безопасности в тоннелях. Вдоль перегонов протянуты волоконно-оптические тепловые пожарные извещатели. Эти устройства с точностью до одного метра могут определить очаг возгорания и передать информацию на пульт эксплуатирующей службы. Кроме того, на станциях южного участка БКЛ смонтированы системы пожарной сигнализации, газового пожаротушения и другое необходимое оборудование.

Большая кольцевая линия – главный проект столичного метростроения. Ее длина превысит рекордно 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

