Бочкарев: На станции «Ржевская» МЦД-2 после реконструкции будет около 150 тыс. пассажиров в день
Станцией «Ржевская» после реконструкции будут пользоваться около 150 тысяч человек в день, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Отмечается, что на станции построят крупный пересадочный узел. Он свяжет две ветки метро и три линии МЦД. Кроме того, будет создана пешеходная улица, которая обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что реконструкция станции «Ржевская» сделает пересадку комфортнее и повысит безопасность передвижения пассажиров.
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