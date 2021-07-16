Бочкарев: На станции «Ржевская» МЦД-2 после реконструкции будет около 150 тыс. пассажиров в день

Станцией «Ржевская» после реконструкции будут пользоваться около 150 тысяч человек в день, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Отмечается, что на станции построят крупный пересадочный узел. Он свяжет две ветки метро и три линии МЦД. Кроме того, будет создана пешеходная улица, которая обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что реконструкция станции «Ржевская» сделает пересадку комфортнее и повысит безопасность передвижения пассажиров.

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ФОТО: Правительство Москвы
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