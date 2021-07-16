Бочкарев: На станции «Ржевская» МЦД-2 после реконструкции будет около 150 тыс. пассажиров в день

В России выявили 25704 случая заражения коронавирусом за сутки Минобрнауки предложило изменить правила приема абитуриентов в вузы Цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за 5 лет На Играх-2020 первый случай госпитализации иностранца с COVID-19