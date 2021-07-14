Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Лианозово»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большая часть работ по проходке тоннелей на участке Люблинско-Дмитровской линии метро завершена, всех работы должны быть выполнены до ноября 2021 года, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе осмотра строительства станции «Лианозово» глава столицы отметил, что Дмитровская ветка метро, включающая 12 станций, является одним из крупных проектов метростроения Москвы. По его словам, уже построены девять станций от «Марьиной Рощи» до «Селигерской», осталось ещё три - до «Физтеха» до посёлка Северный.

«Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей. До ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. И по плану в 2023 году все три станции, «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех», одновременно должны быть запущены», - сказал градоначальник.

Собянин добавил, что рядом со станцией «Лианозово» проходит МЦД-1 и с «РЖД» уже состыкованы планы по созданию здесь единого транспортно-пересадочного узла.

Гендиректор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказа мэру, что все работы идут по графику и на сегодняшний момент проходка тоннелей на участке метро выполнены на 70%, в ноябре этого года будут закончены все перегонные тоннели и начнётся устройство верхнего строения путей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что строительство участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех» было начато в 2019 году, и благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии метро будет улучшено транспортное обслуживание около 500 тысяч человек.

