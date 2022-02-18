Бочкарев: На северо-востоке Москвы построят новую школу-гигант

В столичном районе Южное Медведково построят новую школу-гигант на более, чем тысячу мест. Об этом рассказал заммэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, инвестору уже выдано разрешение, которое действительно до 17 февраля 2025 года и позволяет приступить к строительным работам.

Бочкарев добавил, что здание образовательного учреждения площадью более 24 тысяч квадратных метров будет состоять из трех этажей. В начальной школе смогут учиться 400 детей, в средней – 700. Проект также предусматривает возможность обучения детей с ограниченными возможностями.

«Кроме классов для обычных дисциплин в школе создадут IT-полигон, мастерские и кабинеты домоводства, актовый зал на 660 мест, медицинский блок, столовую, помещения для кружков, два спортивных и гимнастический залы, библиотеку с медиатекой, а также кабинеты для групп продленного дня со спальными местами», – сообщил Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что школа будет построена девелопером ПИК и войдет в состав ЖК «Полярная 25».

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что в Москве 40% социальных объектов создают инвесторы.