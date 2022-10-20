Бочкарев: Москва перевыполнила план нацпроекта «Жилье и городская среда»

С начала 2022 года в Москве введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план нацпроекта «Жилье и городская среда» на 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, доля инвесторов в общем объеме составляет 89,5%, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию.

«С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 млн кв.м жилых площадей», – отметил он.

Бочкарев: Около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы

Со своей стороны, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что вместе с жильем в городе строятся детские сады, школы и поликлиники.

Ранее Бочкарев рассказал, что инвесторы проявляют большой интерес к реализации градостроительных проектов в Москве, несмотря на санкции и экономические трудности. Так, в с начала года в городе построили 37 детских садов и школ, 26 из них возведены за счет инвесторов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваЖильеСтроительство
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