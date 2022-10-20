Бочкарев: Москва перевыполнила план нацпроекта «Жилье и городская среда»

С начала 2022 года в Москве введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план нацпроекта «Жилье и городская среда» на 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, доля инвесторов в общем объеме составляет 89,5%, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию.

«С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 млн кв.м жилых площадей», – отметил он.