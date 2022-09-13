Бочкарев: Около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы
В Москве с начала года построили 37 детских садов и школ, причем 26 из них возведены за счет инвесторов, сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«17 детских садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%», - сказал Андрей Бочкарев.
В столичном комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что доля инвесторских объектов ежегодно составляет 60-70% от общего ввода. Новые школы и детские сады в основном строятся в новых кварталах, но при необходимости учебные корпуса возводят и в районах со сложившейся застройкой.
Всего в этом году должно быть построено 56 детских садов и школ, из них 34 - за счет внебюджетных средств.
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