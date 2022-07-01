Бочкарев: Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках начнут готовить к открытию
Строительство Международного центра самбо и центра бокса на территории спортивного комплекса «Лужники» завершено, оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В ближайшее время объект начнут готовить к открытию. Уверен, что соревнования в комфортных для спортсменов и зрителей современных комплексах единоборств вызовут большой интерес у жителей и гостей столицы», - отметил он.
Бочкарев рассказал, что общая площадь семиэтажного комплекса превышает 45,6 тысяч квадратных метров, под общей крышей расположено два самостоятельных центра для тренировок и соревнований по самбо и боксу, но предусмотрены отдельные входы и парковки.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ведомством выдано разрешение на ввод центров в эксплуатацию на основании результатов итоговой проверки.
«Инспекторы Комитета в рамках финальной проверки запрашивали техническую документацию по выполненным работам, результаты испытаний и экспертиз. Был произведен тщательный осмотр объекта», - заключил он.
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