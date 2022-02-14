Бочкарев: Готовность монолитных работ на станции «Лианозово» превышает две трети всего объема
Объем работы по строительству монолитных конструкций на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 70%. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что монолитные работы по возведению первого вестибюля уже полностью закончены.
По его словам, сейчас монолитные работы проводятся на платформенной части станции. Бочкарев также добавил, что строители уже приступили к отделке путевой стены.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что в Москве также реализуется план по созданию двух подземных пешеходных переходов: через Дмитровское шоссе и к одноименной платформе первого маршрута МЦД-1.
По его словам, на территории строительства первого перехода уже разработан и забетонирован один котлован, а разработка второго начнется в ближайшее время.
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