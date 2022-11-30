Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости в Москве перевыполнен почти на треть

Санкции и экономические трудности не помешали Москве с начала года ввести в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за этот период в эксплуатацию введено 470 различных объектов, что превысило изначальный план почти на треть. Почти 5,9 миллиона квадратных метров пришлось на жилье.

Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года

«Помимо жилья сдано 13 социальнно-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений», - рассказал Бочкарев.

Также в столице активно создаются офисы, торговые и промышленные объекты.

Ранее Бочкарев сообщал, что с начала года на территории Москвы введено в эксплуатацию 17 административно-офисных комплексов общей площадью свыше 399 тысяч «квадратов».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМоскваНедвижимость
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