Бочкарев: Годовой план ввода недвижимости в Москве перевыполнен почти на треть

Санкции и экономические трудности не помешали Москве с начала года ввести в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за этот период в эксплуатацию введено 470 различных объектов, что превысило изначальный план почти на треть. Почти 5,9 миллиона квадратных метров пришлось на жилье.