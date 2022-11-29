Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года
С начала года на территории Москвы введено в эксплуатацию 17 административно-офисных комплексов общей площадью свыше 399 тысяч «квадратов». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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Он отметил, что планы по вводу административно-офисных объектов в Москве уже перевыполнены. Бочкарев напомнил, что изначально планировалось ввести в эксплуатацию шесть деловых комплексов. Заммэра подчеркнул, что столица продолжает политику полицентричного развития городских территорий, что выражается в создании точек деловой активности в жилых районах.
Бочкарев добавил, что в жилых кварталах начинают появляться рабочие места, а люди, которые там работают, экономят время на дороге к работе. При этом остальные граждане имеют возможность получить нужные сервисы и услуги около дома.
«Таким образом, повышается комфорт и качество городской среды, а также разгружаются дороги», - указал Бочкарев.
В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что транспортная доступность офисов является одним из важнейших показателей при выборе места работы. Он подчеркнул, что порядка 60% респондентов хотят тратить на дорогу до офиса не более 30 минут.
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