Бочкарев: Почти 400 тысяч «квадратов» офисов построено в Москве с начала года

Он отметил, что планы по вводу административно-офисных объектов в Москве уже перевыполнены. Бочкарев напомнил, что изначально планировалось ввести в эксплуатацию шесть деловых комплексов. Заммэра подчеркнул, что столица продолжает политику полицентричного развития городских территорий, что выражается в создании точек деловой активности в жилых районах.

Бочкарев добавил, что в жилых кварталах начинают появляться рабочие места, а люди, которые там работают, экономят время на дороге к работе. При этом остальные граждане имеют возможность получить нужные сервисы и услуги около дома.

«Таким образом, повышается комфорт и качество городской среды, а также разгружаются дороги», - указал Бочкарев.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что транспортная доступность офисов является одним из важнейших показателей при выборе места работы. Он подчеркнул, что порядка 60% респондентов хотят тратить на дорогу до офиса не более 30 минут.

