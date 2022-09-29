Бочкарев: Более 200 домов построено по программе реновации в Москве
Со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов, цифровизация позволяет ускорить реализацию программы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, почти 90,5 тысяч москвичей переехали или переезжают в рамках программы, проектируется и строится еще более 400 домов. Бочкарев отметил, что такой высокий темп реализации программы стал возможен благодаря применению целого комплекса цифровых решений.
«Для начала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами», - рассказал он.
Со своей стороны, генеральный директор ГК «Аметист Групп» Марат Хафизов отметил, что применение отечественного программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла объекта - важный шаг в части импортозамещения технологий.
Жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе, сообщил ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
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