В Москве построили еще один дом по программе реновации

Жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В новостройке, построенной по индивидуальному проекту, 330 квартир с улучшенной отделкой – 220 однокомнатных, 66 – двухкомнатных, 44 – трехкомнатных», - сказал Загрутдинов.

Первый этаж дома отдан под коммерческие помещения. В них уже скоро могут открыться кафе, магазины, салоны красоты, спортивные и детские клубы.

В подъездах предусмотрены зоны для хранения детских колясок, уборочного инвентаря, комната консьержа. Лифты в новом доме грузопассажирские.

Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, отмечают в Департаменте строительства Москвы.

Во дворе строители провели озеленение, а также возвели детскую и спортивную площадки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоРеновация ЖильяМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры