В Москве построили еще один дом по программе реновации
Жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В новостройке, построенной по индивидуальному проекту, 330 квартир с улучшенной отделкой – 220 однокомнатных, 66 – двухкомнатных, 44 – трехкомнатных», - сказал Загрутдинов.
Первый этаж дома отдан под коммерческие помещения. В них уже скоро могут открыться кафе, магазины, салоны красоты, спортивные и детские клубы.
В подъездах предусмотрены зоны для хранения детских колясок, уборочного инвентаря, комната консьержа. Лифты в новом доме грузопассажирские.
Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, отмечают в Департаменте строительства Москвы.
Во дворе строители провели озеленение, а также возвели детскую и спортивную площадки.
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