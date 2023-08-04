«BMW для начальства»: В КПРФ рассказали, на каких машинах ездят депутаты

«Автопарк у нас общий думский, для всех фракций. Автомобили у нас марки Ford, за руководством закреплены и получше автомобили – BMW есть, их немного, для начальства. Мне трудно сказать, какие отечественные марки будут за кем закреплены, этот вопрос решается на уровне председателя Госдумы», - отметил он.

По его словам, личный автомобиль с водителем закрепляется только за руководителями фракций и за женщинами, к «обычным» депутатам приезжает дежурный автомобиль по звонку.

«Мы в Госдуме заключаем договор на машины, какие есть – такие нам и дают. За рядовым депутатом служебный автомобиль не закрепляется, закрепляется автомобиль и водитель только за руководителем фракции, за женщинами тоже водитель закреплен. Обычные депутаты вызывают автомобиль по звонку, дежурный автомобиль приезжает, везет в ту точку, которую я диспетчеру сообщил. Перемещаться мы можем только в пределах Москвы и Московской области. Ночью мне автомобиль не закажут, не вызовут, исключение – аэропорт и вокзалы», - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. На этом фоне автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «Радиоточке НСН», что чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России.



