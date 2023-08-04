«BMW для начальства»: В КПРФ рассказали, на каких машинах ездят депутаты
Юрий Синельщиков заявил в эфире НСН, что дорогие служебные машины с водителем закрепляются только за руководителями фракций. «Обычные» депутаты сегодня ездят на Ford.
Служебный автомобиль с водителем закрепляется в Госдуме только за руководителями фракций и за женщинами, рядовые депутаты могут заказать Ford по звонку, заявил член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что решение об использовании отечественных марок автомобилей поддерживают руководители всех думских фракций. Он отметил, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада» и «Аурус», а в будущем также «Волгу». Синельщиков рассказал, в каком порядке машины закрепляются за депутатами.
«Автопарк у нас общий думский, для всех фракций. Автомобили у нас марки Ford, за руководством закреплены и получше автомобили – BMW есть, их немного, для начальства. Мне трудно сказать, какие отечественные марки будут за кем закреплены, этот вопрос решается на уровне председателя Госдумы», - отметил он.
По его словам, личный автомобиль с водителем закрепляется только за руководителями фракций и за женщинами, к «обычным» депутатам приезжает дежурный автомобиль по звонку.
«Мы в Госдуме заключаем договор на машины, какие есть – такие нам и дают. За рядовым депутатом служебный автомобиль не закрепляется, закрепляется автомобиль и водитель только за руководителем фракции, за женщинами тоже водитель закреплен. Обычные депутаты вызывают автомобиль по звонку, дежурный автомобиль приезжает, везет в ту точку, которую я диспетчеру сообщил. Перемещаться мы можем только в пределах Москвы и Московской области. Ночью мне автомобиль не закажут, не вызовут, исключение – аэропорт и вокзалы», - рассказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. На этом фоне автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «Радиоточке НСН», что чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России.
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