Bloomberg: пользователи Facebook* смогут иметь до пяти профилей
Корпорация Meta (признана экстремистской в РФ) позволит пользователям соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta) создавать несколько учетных записей. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что сначала это будет запущено в виде теста для определенного числа пользователей.
Предполагается, что пользователи могут иметь один профиль для друзей, другой - для коллег, каждый со своей новостной лентой. Как уточняется, пользователям необязательно использовать настоящее имя и личность.
По данным агентства, Meta надеется, что большее число профилей увеличат количество взаимодействий и сообщений.
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