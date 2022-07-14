Bloomberg: пользователи Facebook* смогут иметь до пяти профилей

Отмечается, что сначала это будет запущено в виде теста для определенного числа пользователей.

Предполагается, что пользователи могут иметь один профиль для друзей, другой - для коллег, каждый со своей новостной лентой. Как уточняется, пользователям необязательно использовать настоящее имя и личность.

По данным агентства, Meta надеется, что большее число профилей увеличат количество взаимодействий и сообщений.

