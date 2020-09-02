Цукерберг пожертвовал $300 млн на проведение безопасных выборов
Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвовали $300 млн двум структурам, занимающимся выборами, для обеспечения безопасных и надежных выборов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Hill.
Пара пожертвовала $250 млн Центру технологий и гражданской жизни, чтобы помочь нанять и обучить сотрудников избирательных участков и обеспечить избирательные участки необходимым оборудованием для проведения выборов. Еще $50 млн Центру избирательных инноваций и исследований, которые будут отправлены в офисы секретарей штатов по всей стране для повышения безопасности выборов и усилий по информированию избирателей.
«Я обеспокоен тем, что в этом году избирательная инфраструктура нашей страны столкнется с множеством новых проблем из-за пандемии Covid. Будет рекордный уровень голосования по почте, и возрастет потребность в сотрудниках для проведения опросов и оборудовании для поддержки бесконтактного голосования», - приводит слова Цукерберга издание.
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