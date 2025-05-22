Блокировку «серых» Lixiang назвали преступлением против потребителей

Компания Sinomach Auto, которая в марте 2025 года объявила о получении дистрибьюторских полномочий в России на бренд Li Auto (Lixiang), рассматривает возможность удаленной блокировки ключевой части функционала моделей этой марки, ввезенных в рамках параллельного («серого») импорта, сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Sinomach Auto в России Лев Лазарев. Хайцеэр отметил, что борьба с серым импортом может возыметь результаты только тогда, когда компания заработает на полную катушку.

«Если все-таки решат подобное провернуть, то оно коснется всех владельцев Lixiang. Я думаю, что не нужно начинать бизнес с того, чтобы блокировать прежних пользователей. Наоборот - прежних пользователей нужно сделать лояльным. Блокировка владельцев машин - это не борьба против серого импорта, это борьба против пользователей. Серый импорт можно будет исключить только тогда, когда компания заработает на полную катушку. После этого компания должна будет предупредить о будущих блокировках. Заниматься подобным против прежних собственников - не то, что нецелесообразно, а преступно. Полагаю, нынешней дистрибьютор Lixiang задумается и поступит верно, иначе они получат такой негатив, о котором сложно только мечтать. У нас есть мастера, которые все перепрошивают, однако нюансов и глубины вопроса технической начинки мы не знаем», - сказал собеседник НСН.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

