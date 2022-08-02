Блогеры предложили понижать охваты распространителям деструктивного контента

Люди, которые привлекают внимание в интернете неправомерным контентом, не должны иметь возможности распространять эти видео, заявила координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

«Как отмечал Владимир Путин в апреле, нужно поддерживать тех, кто создает позитивный контент, информационный, просветительский. Наше предложение – пессимизировать охваты преступникам, которые совершают противоправные действия. У них зачастую есть кумиры в блогах, которые совершали подобные вещи. Нужно это освещать, что наказание необратимо», - отметила она.

Ранее в Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело.

