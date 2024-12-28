Блогеры подали в РКН более 135 тысяч заявлений о включении их страниц в реестр
Владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей подали в Роскомнадзор (РКН) около 135 тысяч заявлений о регистрации в специальном перечне, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.
В ведомстве уточнили, что на 27 декабря более 49 тысяч таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора. При этом было отклонено более 30 тысяч заявлений.
С 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. Кроме указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца также предложено было включать данные о его абонентских номерах, адресах электронной почты и сетевых адресах оборудования.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru