Блогеры подали в РКН более 135 тысяч заявлений о включении их страниц в реестр

Владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей подали в Роскомнадзор (РКН) около 135 тысяч заявлений о регистрации в специальном перечне, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.

В ведомстве уточнили, что на 27 декабря более 49 тысяч таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора. При этом было отклонено более 30 тысяч заявлений.

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С 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. Кроме указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца также предложено было включать данные о его абонентских номерах, адресах электронной почты и сетевых адресах оборудования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора, напоминает RT.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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