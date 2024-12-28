Блогеры подали в РКН более 135 тысяч заявлений о включении их страниц в реестр

Владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей подали в Роскомнадзор (РКН) около 135 тысяч заявлений о регистрации в специальном перечне, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКН.

В ведомстве уточнили, что на 27 декабря более 49 тысяч таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора. При этом было отклонено более 30 тысяч заявлений.