Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой

Бойцу поп-ММА и блогеру Корнею Тарасову удалили глаз после тяжелой травмы, полученной в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в начале года во время одной из вечеринок. По предварительной информации, Тарасов повздорил с девушкой, и в ходе конфликта получил повреждение глаза.