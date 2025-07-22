Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой

Бойцу поп-ММА и блогеру Корнею Тарасову удалили глаз после тяжелой травмы, полученной в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел в начале года во время одной из вечеринок. По предварительной информации, Тарасов повздорил с девушкой, и в ходе конфликта получил повреждение глаза.

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Отмечается, что травма была нанесена случайно.

Сам спортсмен подтвердил факт перенесенной операции и рассказал, что испытывает сильную боль, однако, по его словам, «самое страшное уже позади». В дальнейшем ему планируют установить глазной протез, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОперацияСкорая Помощь

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