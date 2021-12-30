Блогеру Хованскому продлили запрет определённых действий
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил запрет определённых действий обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщает объединённая пресс-службе судов Северной столицы.
Согласно решению суда, запрет определённых действий Хованскому продлили до 8 февраля 2022 года.
Адвокат Александр Передрук добавил, что также блогеру разрешили общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и юристами, адвокатами, и освободили его от обязанности уведомлять следователя о совершении этих действий.
Ранее Куйбышевский районный суд выпустил Хованского из СИЗО, заменив арест на запрет определённых действий, сообщает журнал «Профиль».
Поводом для уголовного преследования Хованского стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.
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