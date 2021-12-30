Блогеру Хованскому продлили запрет определённых действий

Согласно решению суда, запрет определённых действий Хованскому продлили до 8 февраля 2022 года.

Адвокат Александр Передрук добавил, что также блогеру разрешили общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и юристами, адвокатами, и освободили его от обязанности уведомлять следователя о совершении этих действий.

Ранее Куйбышевский районный суд выпустил Хованского из СИЗО, заменив арест на запрет определённых действий, сообщает журнал «Профиль».

Поводом для уголовного преследования Хованского стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

