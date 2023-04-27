Блогеру Блиновской предъявили обвинение в уходе от налогов

«Королеве марафонов» Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.

СМИ: Блогер Митрошина выплатила более ста миллионов рублей по делу о неуплате налогов

Блогер задержана. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию. Против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере более 918 миллионов рублей.

Супруг блогера пока проходит в качестве свидетеля.

Следственный комитет ранее опубликовал видео из загородного дома Блиновской. На кадры попали иномарки, украшения и дорогие аксессуары, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиОбвинениеСледственный КомитетБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры