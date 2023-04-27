Блогеру Блиновской предъявили обвинение в уходе от налогов
«Королеве марафонов» Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.
Блогер задержана. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.
Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию. Против нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере более 918 миллионов рублей.
Супруг блогера пока проходит в качестве свидетеля.
Следственный комитет ранее опубликовал видео из загородного дома Блиновской. На кадры попали иномарки, украшения и дорогие аксессуары, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru