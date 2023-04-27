СМИ: Блогер Митрошина выплатила более ста миллионов рублей по делу о неуплате налогов

Против Митрошиной возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что в период с октябрь 2020 года по май прошлого года блогер использовала упрощенную систему налогообложения. После того, как лимит заработка по упрощенной системе был превышен, девушка не стала переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Митрошина переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Эта схема позволила блогеру уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

В начала прошлого года Митрошина уехала в Дубай.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что блогеру Елене Блиновской грозит срок до трех лет лишения свободы по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а также до двух лет тюрьмы за отмывание денежных средств.

