Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц с запрещенной информацией
Роскомнадзор и профильные ведомства во втором квартале года удалили или заблокировали около 190 тысяч веб-страниц с информацией, запрещенной законом. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Меры затронули 189,4 тысячи материалов, сайтов и их отдельных страниц, 176 тысяч из них заблокировали либо удалили на основании решений суда, уполномоченных органов и Генпрокуратуры, еще 13,4 тысячи — в ходе взаимодействия с администрациями соцсетей.
Как отметили в Роскомнадзоре, в числе заблокированных и удаленных оказались в том числе страницы с фейками о российской армии, пронаркотическим, суицидальным, экстремистским и террористическим контентом.
Ранее Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google требования ограничить доступ к противоправным материалам о средствах обхода блокировок для доступа к запрещенному контенту, пишет RT.
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