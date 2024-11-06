Блогера Голдырева арестовали по делу о сексуальном насилии

Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу блогера Ярослава Голдырева по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Судья определил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 5 января 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома, где Голдырев, применяя насилие, совершил преступление в отношении ранее знакомой девушки.