Блогера Голдырева арестовали по делу о сексуальном насилии

Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу блогера Ярослава Голдырева по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Судья определил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 5 января 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома, где Голдырев, применяя насилие, совершил преступление в отношении ранее знакомой девушки.

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Ярослав Голдырев известен как «яснознающий целитель», утверждающий, что он помогает женщинам обрести личное счастье.

В социальных сетях у него было несколько сотен подписчиков, однако со 2 ноября его аккаунт не обновлялся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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