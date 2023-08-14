Мосгорсуд отказался поместить блогера Лерчек под домашний арест
Мосгорсуд признал законным отказ изменить меру пресечения блогеру Валерию Чекалину (Лерчек) сообщает ТАСС.
Пресненский районный суд назначил обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег женщине запрет определённых действий, однако прокуратура не согласилась с таким решением, потребовав домашнего ареста за то, что блогер общается со свидетелями по уголовному делу, пользуясь мобильной связью и интернетом. .
Суд первой инстанции в удовлетворении просьбы отказал, однако прокуратура обжаловала это решение. В итоге Мосгорсуд постановил оставить первоначальное решение о запрете определённых действий без изменения.
По версии следствия Валерия Чекалина и её супруг Артём легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем. Также против них возбуждено дело о неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru