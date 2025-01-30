Блогера Сергея Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков

Блогера Сергея Косенко, который заочно арестован в России за бросок младенца в сугроб, теперь привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков. Соответствующее решение было принято 30 января 2025 года

Суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего ребенка в снег

Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Сейчас Косенко живет не в России.

Ранее МВД объявило блогера в розыск, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:ШтрафБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры