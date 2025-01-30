Блогера Сергея Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков
30 января 202511:42
Блогера Сергея Косенко, который заочно арестован в России за бросок младенца в сугроб, теперь привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков. Соответствующее решение было принято 30 января 2025 года
Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей.
Сейчас Косенко живет не в России.
Ранее МВД объявило блогера в розыск, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru