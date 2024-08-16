Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС

«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 000 000 руб. Долга больше нет», — написал блогер.

Кроме того, Гасанов, который в последнее время жил за рубежом, намекнул на возвращение в Москву.

По данным Telegram-канала Shot, блогер задолжал по налогам почти 145 млн рублей, из-за долга были заблокированы его счета в четырех банках. Кроме того, ФНС требовала изъять у Гасанова апартаменты в «Москва Сити» площадью 124 квадратных метра и автомобили Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) погасила долги перед ФНС на сумму более 262 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.

