Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС
Блогер Гусейн Гасанов полностью погасил долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 000 000 руб. Долга больше нет», — написал блогер.
Кроме того, Гасанов, который в последнее время жил за рубежом, намекнул на возвращение в Москву.
По данным Telegram-канала Shot, блогер задолжал по налогам почти 145 млн рублей, из-за долга были заблокированы его счета в четырех банках. Кроме того, ФНС требовала изъять у Гасанова апартаменты в «Москва Сити» площадью 124 квадратных метра и автомобили Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe.
Ранее стало известно, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) погасила долги перед ФНС на сумму более 262 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru