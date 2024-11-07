Блогера Лерчек оставили под домашним арестом по делу о выводе 250 млн рублей
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на домашний арест по делу о выводе из России крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Троицкого районного суда... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — вынес решение судья.
Адвокаты блогера просили смягчить меру пресечения Чекалиной. Защита подчеркивала, что блогер соблюдала запрет определенных действий по прошлому уголовному делу, и теперь из-за ограничений она не может сопровождать детей в школу и на прогулке.
Ранее столичный Троицкий суд отправил под домашний арест Чекалину, ее бывшего супруга Артема и их бизнес-партнера Романа Вишняка. По данным правоохранителей, фигуранты, воспользовавшись подложными документами, вывели из страны более 250 млн рублей. Чекалиных и Вишняка обвинили в валютных операциях по переводу средств на счета нерезидентов с подложными документами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле не исключили контактов Путина с Трампом до инаугурации
- Netflix выпустит документальный фильм о диджее Avicii
- Блогера Лерчек оставили под домашним арестом по делу о выводе 250 млн рублей
- Шойгу: Запад выбирает между продолжением уничтожения Украины и переговорами
- Великобритания дополнила список антироссийских санкций
- Лавров: Кандидатура посла РФ в США проходит стадии оформления
- Патрушев допустил повышение пошлины на вина из недружественных стран до 30-50%
- Абхазия обсуждает с Россией прокладку газопровода в республику
- Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа
- Шадаев: «VK Видео» станет вторым российским видеосервисом для предустановки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru