Блогера Лерчек оставили под домашним арестом по делу о выводе 250 млн рублей

«Постановление Троицкого районного суда... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — вынес решение судья.

Адвокаты блогера просили смягчить меру пресечения Чекалиной. Защита подчеркивала, что блогер соблюдала запрет определенных действий по прошлому уголовному делу, и теперь из-за ограничений она не может сопровождать детей в школу и на прогулке.

Ранее столичный Троицкий суд отправил под домашний арест Чекалину, ее бывшего супруга Артема и их бизнес-партнера Романа Вишняка. По данным правоохранителей, фигуранты, воспользовавшись подложными документами, вывели из страны более 250 млн рублей. Чекалиных и Вишняка обвинили в валютных операциях по переводу средств на счета нерезидентов с подложными документами.

