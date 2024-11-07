Блогера Лерчек оставили под домашним арестом по делу о выводе 250 млн рублей

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) на домашний арест по делу о выводе из России крупной суммы денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Амбассадор налоговой» и 251 млн руб.: Экс-супругов Чекалиных отправили под домашний арест

«Постановление Троицкого районного суда... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — вынес решение судья.

Адвокаты блогера просили смягчить меру пресечения Чекалиной. Защита подчеркивала, что блогер соблюдала запрет определенных действий по прошлому уголовному делу, и теперь из-за ограничений она не может сопровождать детей в школу и на прогулке.

Ранее столичный Троицкий суд отправил под домашний арест Чекалину, ее бывшего супруга Артема и их бизнес-партнера Романа Вишняка. По данным правоохранителей, фигуранты, воспользовавшись подложными документами, вывели из страны более 250 млн рублей. Чекалиных и Вишняка обвинили в валютных операциях по переводу средств на счета нерезидентов с подложными документами.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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