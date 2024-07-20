Блогера Эдварда Била задержали за мелкое хулиганство
20 июля 202413:12
Блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) задержали в центре Москвы за мелкое хулиганство, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Задержание произошло на Неглинной улице. Блогер катался на самокате в форме сотрудника полиции.
По данным СМИ, Билу грозит до 15 суток ареста.
В мае 2024 года блогер развелся с супругой Дианой после семи лет брака. Пара воспитывает дочь Эмили и сына Оскара, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru