Блогера Эдварда Била задержали за мелкое хулиганство

Блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) задержали в центре Москвы за мелкое хулиганство, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Задержание произошло на Неглинной улице. Блогер катался на самокате в форме сотрудника полиции.

По данным СМИ, Билу грозит до 15 суток ареста.

В мае 2024 года блогер развелся с супругой Дианой после семи лет брака. Пара воспитывает дочь Эмили и сына Оскара, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ХулиганствоБлогерыМосква

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