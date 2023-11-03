Блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что Шабутдинов был задержан в съемной квартире в столице.

«Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — рассказал собеседник агентства.

Операцию по задержанию провели ГУЭБиПК совместно с управлением ФСБ по городу.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, сегодня блогер, который учит подписчиков зарабатывать, планировал запустить новый курс.

Между блогеру Елене Блиновской, проходящей по делу об уклонении налогов и отмывании денег, на три месяца продлили домашний арест, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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