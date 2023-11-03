Блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Отмечается, что Шабутдинов был задержан в съемной квартире в столице.

«Он подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов», — рассказал собеседник агентства.

Операцию по задержанию провели ГУЭБиПК совместно с управлением ФСБ по городу.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, сегодня блогер, который учит подписчиков зарабатывать, планировал запустить новый курс.

Между блогеру Елене Блиновской, проходящей по делу об уклонении налогов и отмывании денег, на три месяца продлили домашний арест, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

