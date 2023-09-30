На блогера Амирана Сардарова из-за мата подали в суд религиозные активисты
На блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача», подали коллективный иск за оскорбление русского мира, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, в суд обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст». Отмечается, что они требуют от блогера 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
По словам руководителя организации Александра Морозова, поведение блогера демонстрирует явное неуважение к обществу и закону, а также плохо влияет на детей. Заседание Замоскворецкого суда столицы по иску назначено на 3 октября.
Ранее стало известно, что российский лейбл Kiss Koala, владеющий правами на треки Big Baby Tape, GONE.Fludd, Kizaru и других популярных исполнителей, выиграл суд у нескольких зарубежных компаний по делу о пиратстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru